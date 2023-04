Giornata della ristorazione "Così consolidiamo tradizione e identità"

Un po’ salvaguardia dell’eccellenza culinaria italiana un po’ l’occasione per ribadire che quello della ristorazione (e dei pubblici esercizi) è un tassello fondamentale per il comparto turistico nazionale. Ricorre oggi la giornata mondiale della Ristorazione Italiana, un’iniziativa voluta da Fipe-Confcommercio che, su scala nazionale e non solo vede la partecipazione di oltre cinquemila attività. Nel ferrarese, l’iniziativa di Fipe vanta circa un centinaio di attività. Tra l’altro la nostra città in questa occasione sarà "una vera protagonista", tanto più che il tema dell’occasione sarà il pane. "Siamo qui – spiega Matteo Musacci, presidente provinciale della Fipe, nel corso della presentazione della rassegna, ieri mattina al Leon d’Oro – per raccontare pubblicamente attraverso la Giornata della Ristorazione, i valori, la passione e la professionalità espresse dalla nostra tradizione e i nostri valori che caratterizzano tutta la filiera della ristorazione. Un modo per affermare con orgoglio la nostra presenza attiva, concreta e quotidiana nel tessuto economico e sociale delle nostre città come punti di autentica ospitalità. Tra l’altro si sta lavorando ad un nuovo regolamento delle distese con lo scopo di trovare un punto di caduta ragionevole tra accessibilità e sviluppo. Le distese rappresentano un dato fondamentale per l’economia della ristorazione".

Musacci ricorda che le imprese della ristorazione e dei pubblici esercizi "rappresentano una componente fondamentale per la filiera turistica del Paese". Peccato però che "siano escluse dalla possibilità di ricevere i finanziamenti europei". La giornata della ristorazione, dunque, assume anche un significato di sensibilizzazione sotto questo aspetto. Proprio oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy si terrà un appuntamento che avrà come tema principale proprio la cucina italiana. A proposito di questo, Musacci nel corso della presentazione dell’iniziativa ha rimarcato l’importanza di aver sottoscritto la "carta dei valori della ristorazione, scritta da Davide Rampello", che è stata firmata nei giorni scorsi dal primo cittadino Alan Fabbri a testimonianza di come il settore culinario sia di straordinaria importanza. La cucina è creatività, ma è anche specchio dei luoghi in cui nasce e che narra attraverso gli ingredienti. In una parola, cucina è anche cultura. Ed è questo il concetto che l’assessore Marco Gulinelli ha ribadito ieri mattina. "La cultura – così Gulinelli – si intreccia con le nostre tradizioni e la nostra identità: il cibo, la buona tavola, l’ospitalità trovano proprio nel nostro Paese e nella nostra Regione, nella nostra Provincia elementi unici e caratteristici. Punti di attenzione e sensibilità che rimangono grazie alla passione e alla professionalità dei ristoratori".