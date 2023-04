Giornata della ristorazione "Il pane sarà protagonista Coinvolti cento locali"

Amore, qualità, ristoro, tradizione, convivialità, condivisione, uguaglianza: sono gli ingredienti della prima ’Giornata della ristorazione’, per la cultura della ospitalità italiana che si terrà venerdì. Nei giorni scorsi in municipio la firma della ’Carta dei valori della ristorazione italiana’. Questi principi sono alla base dell’iniziativa promossa dalla Fipe Confcommercio: migliaia i ristoranti nel nostro Paese ed all’estero che venerdì proporranno nei loro menù un piatto dedicato all’evento e che vede tra i suoi ingredienti anche il pane. Un’eccellenza gastronomica quest’ultima che a Ferrara ha peraltro una sua culla di identità.

Aderiranno tra città e provincia un centinaio di ristoratori (bistrot, osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie). A suggellare l’importanza della giornata la firma della Carta, redatta da Fipe, siglata dal sindaco Alan Fabbri, alla presenza di Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom, Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe, e del direttore generale Ascom, Davide Urban. "Ferrara con la sua cucina, la sua tradizione gastronomica e le sue materie prime porta un contributo fondamentale", sottolinea il primo cittadino.

"Il 2022 è stato un anno di normalizzazione; per l’anno in corso le previsioni parlano di una crescita del 5-10% – ricorda Musacci – la ’Giornata della ristorazione’ vuole evidenziare con decine di eventi su tutto il territorio nazionale (e non solo) la centralità della ristorazione di qualità". "Il contesto economico e sociale della ristorazione sono un valore per la filiera complessiva del terziario – conclude Amelio –. La ristorazione è un’indubbia eccellenza da promuovere oltre che salvaguardare".