Giornata della Terra, le guardie ecologiche scendono in campo

Le Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara daranno il loro contributo alla celebrazione della Giornata della Terra (Earth Day) che si terrà oggi. Si tratta dell’evento green che raccoglie il maggior numero di partecipanti e che si celebra dal 1970, arrivando a coinvolgere ad oggi 193 paesi in tutto il mondo. E’ l’occasione per sensibilizzare gli abitanti del pianeta sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente in tutte le sue forme e promuovere soluzioni per un futuro sempre più sostenibile. Le Gev di Ferrara organizzeranno oggi, dalle 15 alle 18, iniziative al parco Schiaccianoci di via Waldmann Massari a cui possono partecipare tutti i cittadini, per conoscere in modo più approfondito l’area del parco, per ricevere informazioni ed idee sul riutilizzo dei rifiuti, sul consumo sostenibile ed anche per cimentarsi in una serie di laboratori creativi. Ci si potrà divertire, per i più piccoli ma non solo, nella costruzione di casette per le api o nella realizzazione di piccoli semenzai con materiali di recupero casalinghi. Sono previste passeggiate per far conoscere alla cittadinanza l’importanza di questa zona, un’ area di riequilibrio ecologico istituita nel 2011 che vanta una superficie di 21 ettari, area protetta dal punto di vista ambientale.