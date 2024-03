Giornata delle Università. Mostre e laboratori. Unife apre le porte a tutta la comunità

Mostre, seminari, convegni, open day e porte aperte nei laboratori di ricerca. Unife aderisce alla Giornata nazionale delle Università svelate in programma domani. In diversi dipartimenti dell’Ateneo, il pubblico avrà l’opportunità unica di partecipare a iniziative aperte a tutti e gratuite per conoscere più da vicino la vita che quotidianamente si svolge nelle aule, nei musei e nei laboratori universitari. "Abbiamo aderito con grande entusiasmo – così la rettrice Laura Ramaciotti –. Si tratta di un’ulteriore occasione per diffondere il patrimonio culturale e scientifico e le competenze di Unife al di fuori del contesto accademico. Un tassello che si aggiunge all’impegno costante del nostro ateneo nell’ambito della terza missione e del public engagement per favorire lo scambio dei saperi, l’interazione e l’ascolto tra comunità accademica e società, nell’ottica della responsabilità sociale, culturale ed economica".

"La nostra Università – così Roberta Rizzo, presidente del Consiglio per la ricerca e referente dell’iniziativa – aprirà le porte alla comunità locale e nazionale, coinvolgendo studentesse, studenti, docenti, ricercatrici e ricercatori in una giornata dedicata all’esplorazione, alla scoperta e alla celebrazione del mondo accademico. Questo evento non solo è volto a rafforzare il legame tra le università e la società, ma contribuisce anche a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica per il progresso e il benessere della nostra nazione".

Ecco qualche evento in programma domani. Ad Architettura, dalle 9.30 alle 18.30 e giovedì fino alle 13, ’Gusto della varietas e variazione di modelli, tra conoscenza e applicazione’. Il convegno affronta il tema della varietas nell’architettura del primo Rinascimento, espresso dalla variata morfologia degli elementi degli ordini architettonici. Il tutto rientra nell’ambito della VI edizione delle Giornate del restauro. Dalle 10 alle 17, al Tecnopolo di via Saragat 13, ’Laboratorio TekneHub’ con il team di ricerca della sezione Energetica e scambio termico presenterà a visitatrici e visitatori le attrezzature e i prototipi sviluppati e mostrerà i risultati ottenuti nella valorizzazione delle energie rinnovabili.

Dalle 12 alle 17, ’Accoglienza aula A1’, in via Fossato di Mortara, 70. Il laboratorio per le tecnologie delle Terapie avanzate apre i propri laboratori e sarà possibile visitare quelli del servizio di Citofluorimetria e Cell sorting (caratterizzazione delle cellule circolanti nel sangue), della Biobanca (conservazione di cellule isolate da pazienti), della Microscopia elettronica (per l’analisi dei dettagli della cellula eucariotica e di materiali). Dalle 15.30 alle16.30, Aula C1 di Palazzo Manfredini di via Muratori, 9, laboratorio sul tema “Impiego di microalghe per processi di fitodepurazione di acque reflue urbane”. Dalle 16.30 alle 18.30, ancora una volta in via Saragat, il laboratorio Mechlav presenta attrezzature all’avanguardia, progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale, attività a supporto della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico. Per ulteriori informazioni, per vedere l’intero programma e per le modalità di partecipazione è possibile consultare la notizia pubblicata nel sito unife.it