Giornata di educazione stradale. La sicurezza insegnata ai bimbi

Familiarizzare con il codice della strada in un contesto sicuro e di svago: questo l’obiettivo raggiunto dalla giornata di educazione stradale svoltasi lunedì mattina nell’area parcheggio di via Gardenghi dagli studenti della primaria. I bambini, divisi per classe e muniti di piccole biciclette, hanno potuto apprendere le norme della sicurezza stradale: dalle precedenze agli incroci, al rispetto dei semafori, sino alle svolte obbligate e agli attraversamenti pedonali. Con la supervisione degli agenti della Polizia locale e il supporto dei volontari della Protezione civile, gli alunni hanno trascorso una mattina di apprendimento.

"Il progetto di educazione stradale nelle scuole è attivo già da diversi anni – avvertono il Sindaco Simone Saletti e l’assessore alla Sicurezza urbana Ornella Bonati –. Un ringraziamento al personale in divisa che ha reso possibile il pieno e corretto svolgimento delle prove pratiche". Per quanto riguarda i contenuti didattici del corso: "Gli agenti hanno parlato in aula di norme della strada e regole comportamentali, allo scopo di favorire lo spostamento in sicurezza dei ragazzi – aggiunge l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri –. La partecipazione dei ragazzi è stata buona, dimostrando grande impegno e serietà. Ringraziamo le scuole del territorio e i loro docenti per aver favorito anche quest’anno la socializzazione delle norme di sicurezza stradale in classe". Una bella iniziativa che aggregato gli alunni su un tema importante come la sicurezza sulle nostre strade.