Una giornata dedicata al patrono dalla contrada vincitrice del Palio. Una lunga giornata di festeggiamenti, venerdì 3 febbraio, per il Rione Crusar, che ha celebrato il patrono San Biagio. La ricorrenza è iniziata con la donazione di sangue di gruppo “Crusar per Avis”, al punto di raccolta avisino alla Casa della Salute. Di seguito la funzione religiosa più suggestiva e tradizionale nella chiesa all’interno dell’antica tenuta di Zenzalino, aperta per l’occasione dalla famiglia Viani. Un appuntamento particolarmente sentito che ha il suo cuore in quello che era un borgo popoloso e laborioso, sotto la protezione appunto di San Biagio. La messa è stata presieduta da don Piergiorgio Mancin, che ha impartito la benedizione alle gole.