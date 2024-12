Giornata di festa con l’arrivo dei Bersaglieri . Ritrovo all’Acquedotto per l’alzabandiera

C’è grande attesa, per l’evento in programma domani, quando arriverà in città la Fanfara “Generale Arturo Scattini” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Bergamo. Il programma della giornata prevede alle 9.45 il ritrovo presso il Monumento “Ai Bersaglieri del Po” in Piazza XXIV Maggio, nel complesso dell’Acquedotto, a seguire verrà eseguita l’Alzabandiera e gli onori ai Bersaglieri caduti con la deposizione corona d’alloro al monumento. Alle 10.45, in corteo si raggiungerà Piazza Savonarola, dove la Fanfara si esibirà in concerto.