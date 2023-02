Raffica di incidenti rilevati dai carabinieri nell’arco della mattinata di ieri. All’origine dei cinque schianti c’è la nebbia che ha interessato gran parte del territorio. Il primo si è verificato alle 7.45 a Codigoro, in via Argine Assunteria: auto fuori strada e guidatore illeso. Più tardi, alle 9.30, il copione si ripete in via Statale a Corporeno: un tamponamento con due feriti lievi. Alla stessa ora, a Renazzo in via Tassinari, un’auto è uscita di strada. Lievi lesioni per il conducente, portato in ospedale. Alle 9.35 in via Quartiere a Montesanto, un’auto esce di strada e si ribalta. La conducente ne è uscita senza un graffio. L’ultimo è delle 16, a Ferrara in via Germoglio: un’auto e un furgone si sono scontrati, ma senza feriti.