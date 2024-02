Giornata di raccolta del farmaco. Tutti offerti alle persone bisognose

E’ stata molto positiva la risposta delle comunità codigorese alla raccolta di farmaci destinati alle persone bisognose, nell’ambito della 24esima giornata di raccolta nazionale del Farmaco. Coordinate dalla volontaria Gioia Gabbari dell’associazione di Pomposa il Mantello, altre sei volontarie della medesima associazione si sono turnate per quattro giorni nelle due farmacie di Codigoro ovvero "Bornazzini" e "Santa Rita" per complessive 32 ore. In questi giorni, grazie alla generosità dei codigoresi, sono stati raccolti circa 300 prodotti, con un prezzo medio 6 euro, per un totale 1.800 euro di prodotti di farmacia, da banco, raccolti.