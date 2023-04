Giornata ecologica sull’argine del Po

Oggi il secondo appuntamento della Giornata ecologica, promossa dal Comune di Goro in collaborazione con la società Clara. L’iniziativa di pulizia interesserà l’argine del fiume Po, nel tratto corrispondente al centro abitato di Gorino. Il ritrovo è fissato in piazza Dante Alighieri, davanti al Municipio di Goro, alle 13.30 con abbigliamento e calzature adeguate. Verranno forniti guanti e gilet identificativo. Il rientro previsto per le 17. Obiettivo: incoraggiare una educazione ambientale e senso civico.