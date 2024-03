Giornata Internazionale della Donna a Codigoro, iniziative per la parità di genere e la difesa dei diritti femminili

"Vogliamo continuare a tenere un faro acceso sull’universo femminile per ricordare a tutti, sia uomini che donne, che i diritti acquisiti devono essere cari a tutti e difesi ogni giorno dell’anno, per un vero rispetto della donna". Lo ha detto il sindaco codigorese Alice Sabina Zanardi nel presentare il ricchissimo programma di iniziative ed eventi organizzato, dal Comune e dall’Udi di Codigoro, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, col supporto di numerosi partners che si apre oggi e chiude il 5 aprile. Si spazia dai 6 incontri in biblioteca per la proiezione della miniserie "Circeo" riferita alla morte di Rosaria Lopez e la violenza all’amica Donatella Colasanti a Roma nel 1975 ai racconti, canzoni e video sull’indimenticata Mia Martini al cinema Arena.

Un corso di autodifesa, gratuito, tenuto presso la Palestra Athletic Studio’s dal maestro Luca Tromboni al quale si sono già iscritte 30 donne che si concluderà con un convegno. Dall’inaugurazione l’8 marzo, presso la biblioteca, della mostra "Non solo donne", 30 quadri a tecnica mista di Laura Colombi e Antonietta Buldrini e prima di cena letture dal romanzo "L’amante di Lady Chatterley" nel foyer del cinema Arena. La conclusione vedrà l’incontro dal titolo "Viaggissimo" con Giulia Baroncini che da viaggiatrice intraprendente in sella alla sua bicicletta è partita da Trecenta per giungere fino a Chicago.

"Sono iniziative perché ancora non si riesce a fermare i tanti troppi femminicidi - prosegue il primo cittadino - dobbiamo compiere non un passo, ma tanti passi in avanti per parità di genere vera. Il simbolo è la mimosa col colore giallo che esprime la semplicità e la forza interiore delle donne". Aderiscono e collaborano le associazioni: Udi, Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) rappresentata da Massimo Biolcati, Arcigay di Ferrara e Coop Alleanza 3.0. Infine per l’assessore alle pari opportunità Graziella Ferretti e referente Udi di Codigoro "lavoriamo moltissimo ed abbiamo cominciato ad ottobre a parlare delle donne. Queste tante iniziative continuano quel percorso per cercare di superare i tanti retaggi radicati ed ogni tipo di violenza, verbale, economica e altre contro le donne che devono sapere di non accettare mai che il partner o nessuno - ha concluso - possa farti del male per amore".

cla. casta.