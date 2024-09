Giornata mondiale della Fisioterapia: "Più benessere e qualità della vita"

"Il fisioterapista è un professionista che riesce, attraverso competenze acquisite durante una formazione continua, a trasformare il dolore e la limitazione di movimento, restituendo ai pazienti qualità della vita e benessere. Una figura di grande importanza, a cui va riconosciuto il merito di saper ascoltare le persone sin dalla fase di presa in carico fino al recupero. A Ferrara riabilitazione è sinonimo di eccellenza grazie a tutti i professionisti che quotidianamente si prodigano per la salute dei cittadini negli ospedali, ma anche nelle case di cura e negli ambulatori. Come amministrazione il nostro impegno è facilitare un contatto fra istituzioni e cittadini, al fine di creare una rete sociosanitaria che garantisca l’accessibilità alle cure da parte di tutti. Un grazie, oggi e sempre, a tutti i fisioterapisti per la passione e la competenza che li accompagna costantemente nello svolgimento della professione".

Queste le parole dell’assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti, che sabato si è recata in visita al gazebo allestito nei pressi del Palazzo della Ragione, in piazza Trento Trieste, dall’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Bologna e Ferrara, presieduto dal dottor Vincenzo Manigrasso.

L’installazione è stata predisposta in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia - prevista domenica 8 settembre -, il cui focus di quest’anno è il tema della lombalgia, comunemente noto come mal di schiena. L’ordine interprovinciale conta, complessivamente, circa 1730 iscritti, con prevalenza di donne. Dei 1730, quasi 350 esercitano nei confini della provincia di Ferrara.

"Un dato – conclude l’assessore Coletti – che restituisce la fotografia di una professione che può guardare al futuro con fiducia, poiché attrattiva anche nei confronti dei giovani. Quasi il 31% degli associati all’albo interprovinciale ha infatti meno di 35 anni". Ai cittadini che si sono avvicinati al punto informativo, i sanitari hanno distribuito materiale e fornito consigli su come approcciare in termini preventivi il mal di schiena e l’importanza di affidarsi a mani competenti in caso di dolori.

