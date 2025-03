Giornata mondiale dell’acqua. Lezione per un consumo responsabile

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2025, che cadrà sabato, Cadf - La Fabbrica dell’acqua rinnova il suo impegno nella sensibilizzazione e nella tutela delle risorse idriche attraverso una serie di iniziative rivolte a scuole e cittadini. A spiccare è il progetto ’Acqua Km0’, che prosegue con il coinvolgimento degli studenti delle scuole di Codigoro, sia di primo che di secondo grado. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sull’importanza di un consumo responsabile dell’acqua del rubinetto, contribuendo alla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso e alla promozione di uno stile di vita sostenibile.

La società, inoltre, sarà al fianco del Comune di Riva del Po in un’iniziativa volta a diffondere buone pratiche ambientali. L’amministrazione comunale ha infatti organizzato una campagna di sensibilizzazione che culminerà con la distribuzione di borracce a tutti gli studenti delle scuole del territorio. Questo gesto concreto incentiva l’uso dell’acqua pubblica, riducendo il consumo di plastica e promuovendo comportamenti responsabili a tutela dell’ambiente. Nell’ambito delle celebrazioni, Cadf ha scelto di sostenere anche la cultura e la riflessione attraverso lo spettacolo teatrale ’Storie per la fine del mondo’ di Massimiliano Loizzi.

L’evento, in programma per domani al teatro De Micheli di Copparo, offrirà al pubblico un’occasione per approfondire il tema della sostenibilità ambientale e della crisi climatica in un contesto artistico e coinvolgente. Con queste iniziative, Cadf ribadisce "la sua missione di proteggere e valorizzare l’acqua, contribuendo alla costruzione di un futuro più sostenibile per il territorio e per le nuove generazioni". Il World water day, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21, risultato della conferenza di Rio, avrà come tema quest’anno il legame tra acqua e cambiamenti climatici.