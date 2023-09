Giornata tra le vigne al Verginese

Pomeriggio tra le vigne di Gambulaga. L’appuntamento è oggi alle 17.30, nella cantina Il Verginese, in via Verginese 75, nell’ambito della "Festa della vendemmia", un ciclo di iniziative ideato da Confagricoltura Emilia-Romagna. Un appuntamento dedicato agli appassionati del mondo dei vini, ma anche a coloro che sono curiosi di scoprire quali procedimenti si celano dietro a una bottiglia che vediamo sugli scaffali dei supermercati. La seconda edizione sarà ospitata dall’Azienda agricola Gennari. I titolari, con 30 anni di esperienza nel settore, apriranno le porte della loro cantina ai visitatori, conducendoli in un viaggio tra aspetti tecnici, tradizioni e degustazione finale. I visitatori saranno condotti alla scoperta dei vigneti tipici del territorio, tra Fortana, Malvasia, Trebbiano e Montuni.

Visita guidata nel momento clou della raccolta, illustrazione del processo di vinificazione e degustazione di alcuni vini dell’azienda insieme a prodotti tipici del territorio. Quello della vendemmia è un momento cruciale, che arriva dopo un anno di lavoro non semplice a causa di siccità e caldo torrido. Socialità, tradizione e rito del vino sono le parole chiave.