Giornata Università, ricerca e nuove sfide tra ateneo e territorio

Con una serie di iniziative dedicate alla ricerca, anche quest’anno Unife aderisce alla Giornata nazionale delle università ‘Università svelate’, in programma giovedì 20 marzo. La manifestazione è istituita dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane (Crui), in collaborazione con l’Anci. Nel salone d’onore di palazzo Tassoni, sede del dipartimento di Architettura, (via della Ghiara, 36), al polo scientifico tecnologico, (via Saragat, 1) e al complesso il Cubo, (via Mortara, 70), il pubblico avrà l’opportunità di conoscere alcuni dei progetti di ricerca e di terza missione dell’Ateneo estense.

"La condivisione del patrimonio scientifico e culturale, così come la relazione con il territorio, sono aspetti che a Unife riteniamo fondamentali e su cui continuiamo a investire, come testimoniano le numerose iniziative con questo focus che l’Ateneo rivolge alla cittadinanza nel corso dell’anno – spiega la rettrice Laura Ramaciotti –. Tra queste si inserisce la Giornata nazionale delle Università, un’ulteriore opportunità che, grazie all’intuizione della Crui, ci consente di rafforzare il nostro impegno nel promuovere un dialogo aperto tra il mondo accademico, il tessuto produttivo e la società civile, favorendo una cultura della ricerca partecipata e condivisa".

"L’Università non è solo un luogo di formazione, ma anche un laboratorio di idee e soluzioni per affrontare le grandi sfide del nostro tempo – aggiunge Roberta Rizzo, presidente del Consiglio per la ricerca e la terza missione e prorettrice alla ricerca –. È fondamentale che i cittadini comprendano il valore della scienza e il ruolo cruciale che essa svolge nel migliorare la qualità della vita e nel costruire un futuro sostenibile". Il tema di quest’anno si concentra "in particolare sull’interazione sinergica tra Università e territori e in tal senso rappresenta un’occasione per mostrare l’intensa e continua relazione tra il nostro Ateneo e le diverse anime del territorio – sottolinea Enrico Bracci, prorettore alla Terza missione –. L’iniziativa permetterà di mostrare alcuni esempi di progetti per la trasformazione territoriale per l’individuazione di soluzioni a problemi per lo sviluppo economico, sociale e ambientale dei territori tramite il confronto tra istituzioni, associazioni e ricercatori".

La Giornata partirà alle ore 9.30 nel Salone d’onore di palazzo Tassoni con i saluti istituzionali della rettrice Laura Ramaciotti. Si entrerà poi nel vivo dell’iniziativa con la presentazione dei progetti Unife finanziati dal 5x1000 e dalla Camera di Commercio. Dalle 14.45 al polo scientifico tecnologico, sarà possibile realizzare delle esperienze di realtà virtuale. Alle 15 in via Mortara, al complesso Il Cubo, ci si immergerà nel mondo della ricerca scientifica per scoprire i laboratori all’avanguardia che si occupano della caratterizzazione delle cellule circolanti nel sangue, della conservazione di campioni biologici umani e dell’analisi della struttura della cellula.