Giornate al mare per anziani

Torna "Un’estate al mare… in stile balneare", dedicato agli over, ma sopratutto alle over 70, residenti nel comune di Codigoro. E’ l’iniziativa dei campi solari per i "Diversamente giovani" promossa dal sodalizio del Lions Club codigorese, dall’Udi di Codigoro, dall’amministrazione comunale e dalla Cisl. Dal 21 agosto al primo settembre i "diversamente giovani, in maggioranza donne – spiega l’assessore Graziella Ferretti – potranno godere di mare, sole, buona compagnia, passeggiate rigenerati all’acqua salata, partite a carte, animazioni e ottima cucina, presso lo stabilimento balneare del Play Ground del Lido di Volano. Gli anziani verranno portati al mattino, partendo da Codigoro e rientro nel tardo pomeriggio. Il servizio include il trasporto, pranzo, ombrellone e lettino, al costo di 25 euro". Per aderire all’iniziativa le iscrizioni aperte da giovedì scorso a sabato dalle 9 alle 11, presso la biblioteca Giorgio Bassani di Codigoro, fino ad esaurimento dei posti. Info al 345-1547528.