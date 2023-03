Giornate del Fai all’ex zuccherificio

Per la prima volta Codigoro faranno tappa le Giornate del Fai di Primavera, i prossimi 25 e 26 marzo e saranno l’occasione per scoprire un ambiente dove archeologia industriale e ambiente proporranno ai visitatori storia, natura, e tradizioni culturali. Riapre questo luogo, dopo decenni di chiusura, accompagnati dagli apprendisti Ciceroni del Fai e gli studenti del progetto "Giovani Ciceroni" del Polo Superiore, per ammirare l’ex zuccherificio, il primo sorto in Italia nel 1899. Nel 1984 Eridania, proprietaria dell’ex zuccherificio, avviò i lavori di demolizione dell’edificio, il cui parco limitrofo è divenuto un’oasi naturalistica, la Garzaia, tra i più grandi in italia dedicati alla nidificazione degli aironi. Anch’essa sarà attraversata, nel fine settimana, da speciali visite guidate organizzate dal Fai di Ferrara, in collaborazione con il Comune di Codigoro, il Polo Guido monaco di Pomposa, il Wwf Italia e diverse associazioni di volontariato codigorese.