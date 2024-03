Giornate di studio sul terremoto

Due giornate di studio a quattrocento anni dal terremoto. Nella storia della cittadina sono due le grandi catastrofi che distrussero quasi completamente la città: il rovinoso bombardamento nella notte del 12 aprile 1945, che rase al suolo l’abitato di Argenta modificandone per sempre la sua topografia, mentre l’altra si verificò il 19 marzo 1624, quando a causa di un forte terremoto crollò la maggior parte degli edifici. A quattrocento anni esatti dal terremoto, il Comune, in collaborazione con il Cai di Argenta, l’ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna e degli ingegneri e degli architetti di Ferrara, organizza due giornate di studio dal titolo "400 anni dal sisma di Argenta": la prima, in programma per il 19 marzo alle 15 nell’ex convento dei Cappuccini, sarà aperta a tutta la cittadinanza e tratterà del terremoto argentano.