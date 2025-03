Giornate Fai a Ospital Monacale. Visite guidate al Borgo La Corte

Oggi tornano le Giornate Fai di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari di 350 delegazioni e Gruppi, attivi in tutte le regioni: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero.

Per il territorio argentano il sito scelto per queste giornate Fai è il Borgo La Corte ad Ospital Monacale.

L’edificio storico, in via Zenzalino 136, è stato messo a disposizione dal proprietario; gli studenti del IIS Rita Levi Montalcini guideranno i visitatori durante gli orari di apertura. La nascita del primo nucleo abitato del complesso edilizio si ipotizza essere intorno al XVI secolo quando, in seguito alla costruzione della delizia di Benvignante, come dimora di svago per la corte estense, i signori del tempo si insediarono nei territori vicini realizzando le loro residenze di campagna.

Il Borgo si presenta come un complesso architettonico dalle radici contadine, in cui il passato rurale oggi si intreccia con innovazioni e restauri moderni. L’attuale conformazione risale a metà Ottocento, quando fu potenziato il suo assetto in funzione della produzione agricola; l’accesso principale è sulla via per Zenzalino, un ampio giardino anticipa la casa padronale. La corte ha forma rettangolare, sui lati corti, vi sono rispettivamente la casa padronale e il fienile, sui lati lunghi, i magazzini, la stalla, il granaio e la cantina, al centro vi è la grande aia di mattoni, circa 1000 mq: serviva per l’essiccatura delle granaglie e della canapa, lateralmente il brolo e oltre il fienile, il parco. Il contesto ha mantenuto la sua integrità e merita di essere visto e percepito attraverso i racconti dei ragazzi che faranno da ciceroni.

f. v.