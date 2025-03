Giornate Fai di Primavera . Tra Palazzo Arcivescovile e complesso di San Bartolo

"È importante che gli studenti facciano esperienze lavorative a contatto con il nostro patrimonio culturale, per prendere coscienza che esso è uno dei beni più preziosi che il nostro paese possiede e da cui può partire la nostra rinascita". È questo il bel discorso di una preside di Codigoro, Angela Lucibello (dirigente scolastica dell’istituto Guido Monaco di Pomposa), pronunciato a margine della presentazione delle Giornate Fai di Primavera, che sottolinea alcuni dei significati che si possono attribuire all’evento organizzato dal Fondo per l’Ambiente: valorizzazione del patrimonio, attenzione e impegno delle giovani generazioni, degli studenti. Saranno infatti, come da tradizione, ragazze e ragazzi delle scuole locali a fare da "ciceroni" negli otto siti che verranno aperti, tra Ferrara e Provincia, dalla delegazione estense del Fai, il 22 e 23 marzo. "A rendere incisivo il significato di appartenenza, identità, civiltà, cura e tutela, sono i giovani Apprendisti Ciceroni e i Volontari Fai, che accompagneranno tra storia, architettura e racconto i visitatori. Siamo una grande famiglia", dice soddisfatta Barbara Pazi, capo delegazione Fai di Ferrara, presentando la trentatreesima edizione delle Giornate Fai di Primavera. "Un’edizione speciale perché ricorrono i cinquant’anni dalla nascita del Fondo per l’Ambiente Italiano". "L’invito dell’amministrazione – afferma l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – è di segnarsi le date, perché sarà un viaggio straordinario: due giornate in cui arte cultura e paesaggio diventano assoluti protagonisti, offrendoci un’occasione unica per riflettere su tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale". Otto, come anticipato, saranno le aperture dei siti per questo weekend. A Ferrara verrà allestito un percorso di visita per l’antica chiesa e il convento di San Bartolo (orari: 10-13 e 14.30-17.30). Come ha ricordato l’architetto Giovanni Peresotti, l’edificio è di proprietà dell’Ausl. Di impostazione gotica, si tratta di un unicum sul territorio: è utilizzato in parte come residenza sanitaria, mentre la restante parte oggi versa in un grave stato di conservazione. La visita si svolgerà soprattutto all’esterno, con uno sguardo all’interno della chiesa, della sagrestia e del chiostro. "San Bartolo – comunica la presidente regionale Fai, Carla Di Francesco – si può votare sul sito del Fai come Luogo del Cuore di Ferrara: rinnoviamo questo invito perché San Bartolo è un luogo che ha bisogno della nostra attenzione". Sempre a Ferrara, poi, verrà riaperto al pubblico il Palazzo Arcivescovile di corso Martiri della Libertà, i cui lavori, iniziati dopo il terremoto del 2012, sono ormai conclusi (orari: 10-13.30 e 14.30-18.30). Passando alla provincia, diversi sono i luoghi coinvolti: a Codigoro, per esempio, viene offerto un percorso nelle valli, da Canneviè a Porticino, rifugio e luogo di nidificazione dell’avifauna tipica del Delta del Po (orari: 9.30-13 e 14-17.30). A Comacchio, invece, si potranno visitare la Loggia dei Cappuccini, la Chiesa di San Carlo e il Museo dei Marinati (10-13 e 14.30-17.30), mentre nella zona centese è nato il nuovo Gruppo di Cento e dell’Alto Ferrarese che gestirà le aperture, a Casumaro, della chiesa di San Lorenzo e di Villa Malaguti (orari: 10-13 e 14.30-18). Quest’ultima, insieme a Borgo la Corte di Ospital Monacale (Argenta, orari: 10-13 e 14.30-18), rappresenta una novità, essendo di proprietà di privati che hanno deciso di aderire alle giornate Fai. Chiude la lista Poggio Renatico, che – come ha spiegato il sindaco, Daniele Garuti – lo scorso anno è stata tra le mete più gettonate della provincia, con la riapertura del castello Lambertini: sull’onda dell’entusiasmo, nel 2025 si porterà il pubblico in un percorso tra le torri Lambertini, Fornasini, Civica e Torre del Parco del Ricordo (orari: 10-13 e 14.30-17.30).