Giorni con Summer school: "La tappa in Calabria, bilancio molto positivo"

È un bilancio "straordinariamente positivo" quello della tappa calabrese della Summer School ’Ascoltare i territori – Pratiche della partecipazione e del cambiamento’ promossa dalla Cattedra Unesco ’Educazione, crescita e uguaglianza’ dell’Università di Ferrara per il progetto OndeSonore.

Dal 5 al 9 agosto a Soverato (Catanzaro) gli appuntamenti hanno mostrato un’esperienza formativa e culturale che intreccia musica, teatro e partecipazione civica per favorire il dialogo tra territori e generazioni, attraverso strumenti educativi e artistici. La cinque giorni della Summer School ha permesso di riflettere sul concetto di immigrazione e multiculturalità prendendo spunto dalla visita a Badolato, borgo fantasma ripopolato prima da immigrati curdi in fuga dalla guerra e poi da nuovi residenti provenienti da tutta Europa.

L’ascolto (e il racconto) dei territori con nuovi approcci come i video partecipativi è stato il tema affrontato dalla regista Barbara Rosanò. Lo spettacolo teatrale ’Dietro il Sud’ dell’attrice Emanuela Bianchi ha messo in scena gli sguardi contrapposti tra chi ha deciso di lasciare la propria terra e chi ha scelto di restare. Nel week end a salire sul palco è stata la musica e con essa una quarantina di giovani musicisti emiliani.

L’ 8 agosto sul lungomare Europa la Banda giovanile ’John Lennon’ della Fondazione Scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli di Mirandola, diretta da Gaetano Dolce e Stefano Bergamini, ha eseguito musiche da film; il 9 agosto il concerto narrativo ’Le guerre di Ulisse’ di Patrizio Bianchi con le musiche originali di Marco Somadossi eseguite dalla Banda giovanile ’John Lennon’, diretta da Mirco Besutti, dal complesso bandistico San Francesco di Paola (Cosenza) diretto da Giorgio Distilo, dall’associazione musicale Umberto Pacicca di Soverato e dalla Corale San Roberto Bellarmino della parrocchia di Davoli Marina, diretta da Maria Vittoria Corasaniti con i Maestri collaboratori Maria Caterina Pungì e Barbara Ranieri.

Gli appuntamenti hanno visto la partecipazione dei docenti Patrizio Bianchi, Roberto Alessandrini e Valentina Mini: "È un bilancio straordinariamente positivo", commenta Bianchi, ex ministro dell’Istruzione, titolare della Cattedra Unesco Educazione, crescita e uguaglianza all’Università di Ferrara e professore onorario alla South China University of Technology.