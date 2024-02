Giorno del ricordo al circolo ’Gaiani’

Circolo "Cesare Gaiani" di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale Argenta organizza, per oggi alle 17.30, un momento per commemorare, nella Giornata del ricordo, le tragedie delle foibe e degli esuli dalmati e giuliani. "È fondamentale non dimenticare questa tragedia che ha segnato in maniera indelebile il popolo italiano - afferma il responsabile di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini - i massacri delle foibe videro portare alla morte migliaia di nostri compatrioti, barbaramente infoibati dalla furia comunista del maresciallo Tito. Compito nostro e delle future generazioni è quello di ricordare per far sì che tragedie simili non si possano più ripetere. L’evento dovrà essere il più aperto e plurale possibile, per questo non sventoleremo bandiere di partito".