Giorno della Memoria coi ragazzi

In occasione del Giorno della Memoria, oggi l’amministrazione comunale di Terre del Reno incontrerà gli alunni dei plessi della Scuola Primaria delle classi quarte e quinte, oltre agli studenti di tutte le classi dalla prima alla terza della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Terre del Reno. L’iniziativa fa parte del progetto “Diamo un futuro alla memoria”; l’obiettivo è condividere con gli studenti l’importanza di questa ricorrenza, per riflettere sulle ferite del passato e per riconoscere il dolore e l’ingiustizia subita da migliaia di nostri connazionali. "Il dovere della memoria è un impegno civile che lega tutti e che deve essere tramandato alle future generazioni, affinché non si ripetano gli errori del passato", ha dichiarato il sindaco Roberto Lodi.