Giorno della memoria, eventi a Renazzo e nel capoluogo

Sono in programma una serie di iniziative nei giorni 25, 26 e 27 gennaio, e l’11 Febbraio a Cento e Renazzo. Hli eventi sono nell’ambito della ricorrenza del 27 gennaio, “Giorno della Memoria”,istituita in Italia con la legge 211 del 20 luglio 2000, “al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite” (art.1). Oltre all’Italia, diversi Stati europei hanno istituito questa ricorrenza il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, nel 1945, da parte dell’Armata Rossa.