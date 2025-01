Giorno della memoria, tutte le iniziative

Il Comune di Copparo celebra la Giornata della Memoria con una serie di iniziative pensate per ricordare, per stimolare una riflessione e per continuare a lottare contro l’odio e l’indifferenza. Il cuore delle celebrazioni sarà lo spettacolo teatrale "Le farfalle non vivono nel ghetto", a cura della compagnia Rimacheride Teatro, con Irene Papotti e Valentina Alberto e con la regia di Giovanna Manfredini. L’appuntamento è per domani alle 18, alla Galleria Civica Alda Costa. Un’importante attività coinvolgerà poi le scuole del territorio. Cinque classi quinte delle scuole primarie di Copparo e Tamara prenderanno parte al laboratorio "E se non andassimo più a scuola?", organizzato al Meis (Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah) di Ferrara, con il sostegno di Comune, Avis Copparo e Avis provinciale. Le scuole secondarie inferiori parteciperanno con quattro classi terze alla visita guidata alla "Ferrara ebraica e i luoghi bassaniani", organizzata in collaborazione con Pro Loco Copparo. Infine, i Corsi di Cultura Ugo Coluccia, giovedì 30 gennaio, proporranno l’incontro aperto a tutta la cittadinanza con Lisa Pareschi e Cecilia Bucci.