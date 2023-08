’Giostra del Monaco’ tra spettacoli, giochi e rievocazioni medievali

Tornano gli undici giorni della ‘Giostra del Monaco’. Nella mattinata di ieri, nella residenza municipale, è stato presentato l’evento che si terrà da domani al 3 settembre prossimo. Una tradizionale festa di rievocazione storica giunta alla 19ma edizione, organizzata dalla Contrada San Giacomo in collaborazione con il Consorzio Terre e Castelli Estensi, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e Comune di Ferrara.

Alla presentazione presenti l’assessore comunale al turismo Matteo Fornasini e il presidente della Contrada di San Giacomo Giannantonio Braghiroli, insieme al capo contrada di San Giacomo Paolo Catani, al presidente dell’Avis comunale di Ferrara Sergio Mazzini, e a Stefano Peverin e Maurizio Gavioli dell’Associazione Volontari di Protezione Civile. "Ringrazio la Contrada e gli organizzatori per quello che stanno facendo con passione – ha spiegato l’assessore Matteo Fornasini –. È un mondo fatto di tanti volontari che danno vita a uno spettacolo unico e affascinante. L’appoggio dell’amministrazione comunale è pieno e ci impegniamo a tutelare il patrimonio culturale che questi volontari, contradaioli e famiglie portano avanti. È un evento consolidato e sempre ricco di stimoli". Nel suo intervento il presidente della contrada San Giacomo Giannantonio Braghiroli ha ribadito come: "Si tratta di un appuntamento medievale consolidato, anche nei complicati anni della pandemia sia stati gli unici a livello regionale e proseguire con i nostri undici giorni del programma. Ci saranno molti ambiti per i bambini e famigli". A seguire Paolo Catani ha illustrato alcuni dettagli del programma. Durante tutti gli undici giorni della manifestazione saranno proposte visite guidate gratuite, con animazioni, all’accampamento medievale, aperto tutti i giorni dalle 19 alle 23. Per i più piccoli ci saranno i racconti della ‘Maga Pasticciona" e la Corte dei Giuochi tutti i giorni dalle 18.30 ed al sabato e domenica dalle 17, con giochi di abilità medievali e prove di tiro con l’arco.

Previste anche passeggiate con i pony tutti i giorni dalle 18 alle 22 ed il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30. Tutte le sere, sull’Arena del baluardo, dalle 21 spettacoli gratuiti con giullari, mangiafuoco e teatranti, fino alla Rievocazione (il 2 settembre alle 22,30) della battaglia di Cassano d’ Adda, dove nel 1259 Azzo VII d’Este sconfisse Romano d’Ezzelino, figlio del Monaco, e divenne Signore di Ferrara e delle Terre estensi.

Mario Tosatti