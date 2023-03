Giostre e polemiche a San Giorgio Auto sull’erba, l’ira dei residenti "Un pericolo, divieti non rispettati"

Luna park a San Giorgio e polemiche. Una grande classico del periodo. L’oggetto della lamentazione dei residenti del comitato ‘Per Ferrara’ non è tanto il luna park in sé, bensì le violazioni commesse dagli automobilisti ai danni del manto erboso nel sottomura. "Ci riferiamo – così i residenti – in modo particolare alla zona che consente l’accesso al luna park in prossimità del chiosco ‘Paradiso Verde’. In quell’area vige un divieto di accesso a tutti gli automezzi e il transito è consentito unicamente a pedoni e biciclette. Il divieto viene non solo disatteso ma innumerevoli vetture sostano sul pregiato manto erboso nel sottomura". Secondo i residenti, "l’accesso di svariati automezzi non solo solleva polvere che arreca un danno agli espositori di alimenti, ma mette in serio pericolo bambini e anziani, utenti vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli di gravi infortuni qualora venissero accidentalmente investiti da auto che non potrebbero, visto il divieto, nemmeno accedere a questa area". La richiesta, dunque, è quella di intervenire in questo senso per ovviare al problema ed è diretta all’assessore alle Attività Produttive, Angela Travagli. "Il transito e il parcheggio degli automezzi non deve essere consentito, accettato o tollerato dalla polizia locale – concludono i residenti –. Va ripristinato quel rapporto fiduciario tra politica e cittadinanza, troppo spesso disatteso e senza il quale non vi potrà essere cambiamento ed emancipazione sociale".