Giovane giardiniere ‘in nero’ ferito a un occhio: due imputati

Per quell’impiego in nero ha quasi perso l’uso di un occhio. Durante la potatura di una siepe, un ramo lo ha colpito al volto, causandogli gravi lesioni per le quali ora due persone (entrambe comacchiesi, di 53 e 52 anni, il primo dipendente comunale) devono rispondere in tribunale. Il procedimento per quei fatti è approdato ieri davanti al giudice dell’udienza preliminare Danilo Russo. Il tutto è stato però rinviato a causa di un impedimento di uno degli imputati. Nella prossima udienza, la giovane vittima si costituirà parte civile con l’avvocato Denis Lovison.

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dalla procura, era stato assunto irregolarmente dal 53enne per svolgere alcune attività di giardinaggio. In particolare, il 29 maggio del 2019, insieme all’altro soggetto finito sotto accusa, stavano lavorando alla eradicazione di una siepe nel giardino di un’abitazione di via Fiordaliso, a Lido degli Scacchi. Durante le operazioni, il ragazzo è stato colpito all’occhio destro da un ramo. L’impatto gli ha causato lesioni pesanti, al punto da provocargli una riduzione permanente della vista del 60%. Quel fatto è finito subito al centro di un’inchiesta per lesioni colpose in relazione alla violazione delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, secondo il pubblico ministero, il 53enne non avrebbe fornito al giovane giardiniere gli occhiali protettivi previsti dalle norme. Ma non è tutto. L’uomo è accusato anche di peculato per aver aver utilizzato un attrezzo da giardinaggio del Comune per suoi lavori privati e di truffa per essersi segnato presente al lavoro mentre in realtà, in alcune occasioni, sarebbe uscito per svolgere altre mansioni. Il 52enne è infine accusato di favoreggiamento per aver ‘coperto’ il coimputato durante le indagini. Il caso tornerà in aula il 12 giugno.

f. m.