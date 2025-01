Giovane morto, in aula: "In caserma senza ragione. Non chiudete il fascicolo"

"Questa difesa non ha mai sostenuto che Taissir Sakka sia stato ucciso. Abbiamo aspettato pazientemente che venissero fatti tutti gli accertamenti del caso. Quello che non trova giustificazione è il fatto che i fratelli Sakka, nonostante l’immediata identificazione, siano stati portati in caserma, senza alcuna valida ragione e in assenza della minima verbalizzazione. Non risulta che il codice di procedura penale preveda la possibilità di limitare arbitrariamente la libertà personale dei cittadini senza che abbiano commesso alcun reato". Così gli avvocati Fabio Anselmo e Bernardo Gentile, ieri, all’esito dell’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione del fascicolo relativo alla morte del 31enne tunisino Taissir Sakka, trovato senza vita la mattina del 15 ottobre 2023 in un parcheggio a Modena. Come noto per la morte di Taissir risulta indagato un carabiniere ferrarese (iscritto con l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato), mentre altri cinque colleghi rispondono di lesioni presumibilmente cagionate a Mohamed, fratello del 31enne, rappresentato dagli avvocati Anselmo e Gentile, appunto. I legali hanno presentato opposizione dopo che la procura ha chiesto l’archiviazione del caso, ritenendo non sussistente alcun elemento che possa confermare una ipotesi di omicidio, anche solo colposo, o di lesioni su Taissir Sakka, deceduto per cause naturali.