Giovane preso a pugni in stazione Si indaga sulle cause della lite

Il racconto di alcuni ragazzi presenti, le immagini di qualche telecamera della zona e, soprattutto, la testimonianza della vittima, non appena si sentirà meglio. Sono gli elementi su cui contano gli investigatori della polizia ferroviaria per ricostruire l’episodio accaduto nel pomeriggio di venerdì in un parcheggio sul retro della stazione. Una lite tra minorenni, secondo le prime ricostruzioni, al culmine della quale uno di loro è rimasto a terra privo di sensi dopo essere stato colpito al volto, verosimilmente da un pugno. Nelle ore immediatamente successive all’aggressione, i poliziotti hanno identificato un gruppetto di giovani (due o tre, tutti minorenni stranieri ospiti di una comunità del territorio) che sarebbero stati presenti al momento dell’accaduto. Non è chiaro al momento il loro ruolo, aspetto riguardo al quale gli adolescenti dovranno essere ascoltati. In particolare, si sta cercando di capire se la lite sia scoppiata tra loro e il giovane ferito o se invece il gruppo abbia avuto una discussione con altri soggetti. Un rebus che dovrà essere sciolto dal prosieguo delle indagini.

Un aiuto in questo senso potrebbe venire dalle immagini di eventuali telecamere della zona, che potrebbero avere ripreso l’accaduto o il fuggi fuggi dopo l’aggressione. Al momento, quindi, di certo rimane solo la cronaca di quanto si sono trovati davanti agli occhi i soccorritori intervenuti sul posto: un ragazzo steso a terra, dolorante e sanguinante, raggiunto da un colpo al volto. Dopo le prime cure sul posto è stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. A quanto si apprende, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, sono intervenuti gli agenti della Polfer e una pattuglia dei carabinieri. Alla polizia ferroviaria il compito di avviare le indagini e ricostruire i contorni dell’accaduto, a partire dall’individuazione dei responsabili dell’aggressione. Tra gli aspetti da chiarire rimane poi la ragione della lite sfociata nell’episodio di violenza. L’ipotesi più plausibile è che si tratti di motivi banali, un semplice bisticcio tra minorenni. Ma è presto per sbilanciarsi. Per avere ulteriori conferme bisognerà dunque attendere la conclusione delle verifiche degli investigatori, al lavoro dal pomeriggio di venerdì.

re. fe.