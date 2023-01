Giovane travolto dal Frecciarossa Traffico ferroviario in tilt per ore

Era già in frenata, ormai sotto le pensiline della stazione di Ferrara – binario quattro – quando ha visto quella figura uscire dal cono d’ombra e proiettarsi davanti alla locomotiva, sui binari. Troppo tardi, il macchinista del Frecciarossa ha frenato ancora in un estremo tentativo di evitare una tragedia. A perdere la vita un giovane di 29 anni. Erano le 16,27, primo giorno dell’anno 2023.

Sono intervenuti l’ambulanza, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia ferroviaria che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente ferroviario – l’ipotesi è che il giovane si sia buttato sotto il treno – che ha mandato in tilt per alcune ore il traffico sulla linea Bologna - Padova. I treni hanno subito nell’immediatezza dell’incidente rallentamenti fino a 90 minuti, variazioni negli orari e cancellazioni. I ritardi sono stati molto forti soprattutto nel tratto verso Bologna fino a toccare anche i 120 minuti d’attesa. Tanti i viaggiatori sotto le pensiline o con gli occhi ai tabelloni degli orari per capire quanto sarebbe arrivato il loro treno. Ieri tra l’altro la stazione era piuttosto affollata per le partenze da Ferrara dopo i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno. Intorno alle 18,10 il nulla osta della Polfer alla ripresa del normale traffico ferroviario in stazione. La circolazione gradualmente è andata così a normalizzarsi.

