Giovani a lezione di stili sani di vita

Ha debuttato venerdì scorso, alla scuola dell’infanzia comunale "Cadore" di Copparo la sessione invernale del progetto di educazione alimentare "Merendiamo in Salute". L’iniziativa, promossa da un’alleanza tra enti pubblici e privati con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sui benefici di una sana alimentazione e di uno stile di vita corretto, ha portato nei colorati spazi del plesso mele, kiwi, carote, finocchi, radicchi e broccoli. I bambini, che hanno espresso con grande vivacità le loro esperienze, hanno potuto toccarli, conoscerli nelle proprietà e, alla fine dell’incontro, mangiarli.

A fare gli onori di casa il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni che, assieme all’assessore Francesca Buraschi, ha ringraziato le maestre per aver accolto fattivamente l’iniziativa, gli organizzatori di Confagricoltura e Dario Pelizzola, endocrinologo ed esperto di malattie del metabolismo e del ricambio, che ha illustrato ai piccoli i ‘segreti’ di questi prodotti di stagione. Per Confagricoltura Gian Marco Duo e Federico Magri hanno guidato alla conoscenza e all’assaggio di prodotti e ortaggi di stagione forniti dalle aziende associate, eccellenze del territorio. E hanno ricordato ai piccini che "mangiare frutta e verdura è un investimento per il futuro".