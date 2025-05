Giovani artisti al teatro ‘900. I saggi della scuola di musica

Termina l’anno scolastico della scuola di musica di Tresigallo ‘Associazione Arianna Alberighi’ e, con esso, le quasi 4.500 ore di lezione per i 155 allievi, distribuiti nelle 14 classi ed altrettanti insegnanti. Oggi alle 16, al teatro ‘900 di Tresigallo, verranno presentati a tutta la cittadinanza i saggi degli allievi delle classi di flauto, pianoforte, chitarra, sassofono, canto, violino, tromba, clarinetto. Saranno impegnati una sessantina di giovani musicisti, sicuramente emozionati ma, consapevoli di proporre un segno della loro allegria, della loro simpatia e della voglia di comunicare il grande messaggio dell’amicizia e della partecipazione, attraverso il linguaggio universale della musica. Ognuno, da solista o accompagnato da altri musicisti in erba, con uno spazio anche per i giovanissimi allievi del corso di propedeutica, ‘affronterà’ il pubblico, sicuramente composto da coetanei, amici, genitori e parenti, prontissimi ad applaudire la breve ma sudatissima performance; al termine, sul palco del Teatro ‘900, si esibirà anche la formazione giovanile ‘Md Wind Band’.

Sabato 7 giugno invece, la serata è riservata agli allievi della classe di canto moderno, di chitarra elettrica, basso e batteria, con tutti gli insegnanti: si darà vita a una interessantissima performance musicale, sarà una duplice festa, sia per i ragazzi che per il pubblico, con esibizione canora e accompagnamento di gruppi live nel giardino della biblioteca comunale di Formignana in viale Mari alle 21.15.