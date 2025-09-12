Giovani attivi nel volontariato: "Grazie al lavoro di Open Group"

Si apprestano a tornare sui banchi di scuola, le ragazze e i ragazzi protagonisti di “Gener-azioni 2025”: il progetto sviluppato dal Comune in sinergia con la cooperativa Open Group, e che si proponeva di valorizzare gli ultimi giorni di vacanza di tanti giovani, impegnandoli in attività sportive, culturali, sociali, ambientali. “Azioni educative estive per la valorizzazione del territorio”, era il motto dell’iniziativa, che si è svolta sperimentalmente sul territorio. Non solo, perché le collaborazioni si sono articolate anche con Caritas e altri soggetti del Terzo settore. "E’ stato positivo vedere così tanti ragazzi e ragazze impegnati nella cura del territorio – spiega il sindaco Simone Saletti (foto) –. Il progetto era rivolto a giovani compresi tra i 14 e i 18 anni che si sono dati da fare, dimostrando che il concetto di cittadinanza attiva non è astratto, ma può essere declinato in molte forme di collaborazione, seguiti da educatori e volontari adulti. Lo stesso rimborso che era proposto ai giovani (del valore di 100 euro settimanali; ndr) è stato utilizzato per acquistare nelle attività commerciali del territorio beni di consumo, come libri, articoli per il tempo libero, ma anche alimentari e abbigliamento". "Desidero ringraziare Open Group e le varie realtà che hanno collaborato, in modo da arricchire queste settimane di attività rivolte ai giovani del nostro territorio – dice il vicesindaco con delega ai servizi sociali, Francesca Piacentini –. Si è trattato di due settimane di attività su base volontaria, secondo i principali interessi di ragazze e ragazzi".