"Giovani avanti. C’è chi vuole la città deserta"

"Proprio ieri abbiamo letto sul Carlino un dato allarmante "trecento studenti in meno a causa del calo demografico". Nella mia intervista sullo stesso quotidiano, il 9 aprile, dicevo "Mi piacerebbe continuare a lavorare affinché i giovani presenti sul territorio vi rimangano, è necessario creare opportunità di sviluppo e per questo ritengo fondamentale un lavoro sinergico tra l’amministrazione, l’Università e tutti gli interlocutori economici del territorio". Alla base delle mie considerazioni non vi è solo la consapevolezza della necessità di uno sviluppo economico della città, ma anche di uno sviluppo sociale, inteso in senso demografico e culturale. I giovani, sono quelli universitari che arrivano a Ferrara per ragioni di studio, sono quelli che nascono a Ferrara (pochi!), ma anche quelli che si spera possano un giorno trasferirsi a Ferrara con le famiglie, per motivi di lavoro. Sarebbe magnifico! Ho notato con piacere che alcuni candidati del Pd, dopo il mio intervento, hanno fatto propria la mia stessa preoccupazione sul futuro dei giovani nella nostra città, ma allo stesso tempo mi chiedo cosa propongano per incentivare il mondo imprenditoriale del territorio e non ad investire nella nostra città, dato che in cinque anni di consiglio comunale abbiamo ascoltato dal partito all’opposizione tanti discorsi che definivano qualsiasi iniziativa privata sul nostro territorio come uno svilimento dell’amministrazione pubblica e del suo lustro. Abbiamo assistito a votazioni che hanno osteggiato ogni tentativo di investimento di privati nella nostra città. Persino sul regolamento dei dehors, i colleghi di minoranza hanno sostenuto che preferivano la Ferrara silenziosa e deserta, dove non c’era bisogno di farsi spazio tra la gente per girare in piazza. Spero che le proposte che leggo in questi giorni, più o meno autentiche, siano frutto di un cambio di mentalità maturato dall’opposizione nelle ultime due settimane perché, se si trattasse solo di ‘slogan’ da campagna elettorale, potrebbe essere molto deludente, come lo è stato per me in questi anni doverli addirittura convincere che Ferrara piena di vita è bellissima.

Diletta D’Andrea, consigliere

e candidata di Forza Italia