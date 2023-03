’Giovani Ciceroni’ domani e domenica alle giornate Fai

A mostrare le bellezze dell’archeologia industriale rappresentata dall’ex-Zuccherificio Eridania, il primo sorto in Italia nel 1899, con l’annessa Garzaia ci saranno degli studenti del Polo Scolastico Superiore. Un risultato raggiunto grazie all’iniziativa alternanza scuola-lavoro promossa dal comune di Codigoro, nell’ambito di una più ampia progettualità, per formare futuri "Giovani Ciceroni", anche per altre iniziative in ambito turistico e naturalistico. Lo faranno, per la prima volta, dopo 50 anni durante i quali era chiuso al pubblico l’ex zuccherificio, domani e domenica nell’ambito delle giornate del Fai, che lo ha inserito fra i siti da visitare. Le giornate saranno allietate da intrattenimenti musicali da parte di Francesco Zaghi e dei musicisti di Music Kontemp.