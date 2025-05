"Giovani coppie, luoghi su misura"

Frazioni o città, sulla questione scende in campo Anna Laricchia che esamina le differenze ed esprime un suo giudizio. "In città – sono le sue parole – ci sono più servizi, banche, uffici postali, l’urp. Questa è una grande comodità. La valutazione che posso fare è anche legata al tema dell’età delle persone. Se una persona è anziana o magari ha difficoltà negli spostamenti, certo diventa difficile abitare in territori senza servizi o con il trasporto pubblico limitato. Nella città, invece, le comodità sono maggiori. Solo coppie e famiglie ‘giovani’ possono in questo momento permettersi di spostarsi in auto, mentre chi ha una certa età è in difficoltà".