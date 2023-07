Giovani di Copparo, un'estate di lavoro per 'Ci sto affare fatica'!

Hanno deciso di trascorrere un’estate diversa, impiegando una parte del proprio tempo a occuparsi del territorio. Una decina di ragazzi fra i 14 e i 18 anni ha scelto di partecipare attivamente alla vita comunitaria partecipando a ‘Ci sto affare fatica’, che si svolgerà a Copparo dal 3 al 7 luglio. Il progetto è rivolto ai giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e ‘sporcarsi le mani’. Tutte le mattina di questa prima settimana di luglio, dalle 8.30 alle 12.30, i ragazzi svolgeranno piccoli lavori di cura del paese, come la sverniciatura e riverniciatura delle inferiate delle finestre di Villa Zardi, la pulizia del parco e la verniciatura dei cubotti di cemento impiegati come panchine. Il gruppo sarà accompagnato dal tutor Maria Grazia Perelli, che avrà il ruolo di guida e coordinatore, e dall’handyman Renza Saggiorato, che trasmetterà le competenze tecnicheartigianali del lavoro sul campo. L’impegno sarà ripagato con un ‘buono fatica’ da utilizzare nelle attività aderenti.