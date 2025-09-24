Giovani di sei città a confronto: "I nostri ragazzi allo Youth Camp"

Si è concluso nei giorni scorsi a Torino il primo Youth Camp di Epic Idea, un progetto che ha coinvolto i ragazzi di Portomaggiore e punta a creare spazi di confronto e apprendimento tra giovani in Italia e in Europa. Sono state coinvolte 6 città italiane facenti parte della Rete Italiana delle Città del Dialogo. Durante queste giornate ragazze e ragazzi insieme a operatrici hanno vissuto momenti di formazione, dialogo e condivisione di buone pratiche, rafforzando competenze e costruendo nuove connessioni. Un’occasione per creare nuove amicizie, idee, connessioni e che ha lasciato tanta energia per il futuro. A questa iniziativa hanno aderito alcuni ragazzi del centro di aggregazione giovanile di Portomaggiore, gestito da Cooperativa Serena Ferrara. Erano partiti nei giorni scorsi assieme agli operatori dalla stazione d Portomaggiore per Torino, dove hanno trascorso 3 giorni assieme ai loro coetanei da tutta Italia. "Un progetto possibile grazie alla Rete Città del Dialogo coordinata da Icei Milano, alla quale abbiamo aderito nel 2024 – spiega il sindaco Dario Bernardi –, che ha selezionato anche Portomaggiore tra le città partecipanti; un progetto che abbiamo fortemente voluto, per qualificare ancora di più il centro e rendere possibili per i nostri ragazzi esperienze indimenticabili come questa, finanziate da fondi europei". Il progetto Epic_idea – empowering youth Participation for Inclusive and plural Communities è realizzato da Arci Valdera e promosso da una partnership di organizzazioni di 4 Paesi Europei (Italia, Spagna, Portogallo e Ungheria) con l’obiettivo di contribuire ad aumentare la partecipazione civica e l’ingaggio dellə cittadinə, in particolare dellə giovani, e il loro senso di appartenenza ai valori dell’Europa. EPic_ideA coinvolge 6 città italiane (Torino, Casalecchio di Reno, Portomaggiore, Reggio Emilia, Pontedera e Montesilvano) facenti parte della Rete Città del Dialogo, è capofilato dalla ong Icei e finanziato dal programma Cerv della Commissione Europea. I beneficiari del progetto sono giovani dai 12 ai 24 anni e operatori giovanili che lavorano nelle organizzazioni della società civile o nelle autorità locali delle città target. I gruppi di giovani delle varie città coinvolte nel progetto sono entrati inoltre a far parte di una rete nazionale di giovani, che nel corso del progetto prende parte a Youth Camp nazionali ed europei per confrontarsi sulle esperienze realizzate e scambiarsi buone pratiche.