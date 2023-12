Giovani direttori e musicisti protagonisti nel doppio evento all’Abbado

Il conservatorio Frescobaldi è il protagonista della giornata di oggi al teatro Comunale per una produzione sinfonica che vedrà sul palcoscenico l’orchestra del conservatorio diretta da Marco Titotto e per la prima volta da quattro giovani direttori studenti di direzione d’orchestra. Sono in programma due concerti: il primo, la mattina alle 10, è una sorta di anteprima di quello serale, è stato programmato nell’ambito della rassegna FeMu Edu promossa da Ferrara Musica con l’intento di avvicinare i giovani, le scuole e le famiglie alla comprensione della musica, ed è rivolto in particolare alle scuole secondarie di primo grado della città. Il conservatorio ha accolto la proposta di Ferrara Musica di eseguire uno dei must della didattica dell’ascolto, la Young person’s guide to the orchestra di Benjamin Britten. scritta nel 1946 su richiesta del ministero della Pubblica istruzione britannico. Per il tema dell’opera, Britten si è ispirato al maestoso Rondò dalle musiche di scena di Abdelazer di Henry Purcell. Il programma viene poi esteso alla grande musica da film, con colonne sonore di Henry Mancini, Luis Bacalov, Nino Rota ed Ennio Morricone. Il concerto serale, in programma alle 20.30, apre ufficialmente l’anno accademico 2023-2024, e vede sul podio Marco Titotto e presenta un programma più ampio: oltre alla Guida all’orchestra di Britten, diventa più significativa la parte dedicata alla musica da film. Qui acquista particolare importanza il ruolo di allievi e docenti del conservatorio nelle parti soliste concertanti delle colonne sonore di Morricone C’era una volta il West, The Mission e C’era una volta in America.