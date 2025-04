Giovani e ansia da tecnologia. Un seminario con gli esperti

È il tempo in cui dilaga tra i giovani una forte propensione al consumo ‘seriale’ di tecnologia che lascia poco spazio all’interiorità e amplifica comportamenti irrealistici, basati su un eccessivo controllo dell’immagine, che ha ripercussioni sul senso di sé e dell’identità, in quella che viene definita età evolutiva. L’ansia, il vuoto e la solitudine nel tempo dell’iperconnessione, saranno al centro del seminario che si terrà domani dalle 17 alle 18.30 nell’aula Ap3 del polo didattico degli Adelardi dell’Università di Ferrara (via degli Adelardi, 33). L’iniziativa rientra nell’ambito di Prisma (Promuovere risorse individuali e sociali nel mondo accademico Università per il benessere), progetto di ricerca ideato da una rete di otto università italiane, di cui Unife è capofila. Il progetto prevede la rilevazione del benessere della comunità studentesca, l’attivazione di iniziative sia individuali che di gruppo per affrontare lo stress e le difficoltà, la sensibilizzazione e la formazione di tutta la comunità accademica e il miglioramento dei servizi di counseling. Nel corso dell’iniziativa Elisa Stefanati, psicoterapeuta Emdr e Laura Mazzotta, specialista in igiene e medicina preventiva, nutrizione clinica e medicina estetica e direttore sanitario del poliambulatorio Aesthe Medica, analizzeranno la correlazione tra l’uso intenso dei social network e un significativo aumento dei sintomi di ansia e depressione, in particolare tra le ragazze. "Da quando bambini e preadolescenti hanno spostato vita sociale e tempo libero sui dispositivi connessi a internet – sottolinea Stefanati – l’infanzia fondata sul gioco è stata sostituita dall’infanzia fondata sul telefono, con conseguenze sulla salute psicologica che correlano con deprivazione sociale, alterazioni nel ritmo sonno veglia, deficit di attenzione e nuove forme di dipendenza comportamentale, ove i sintomi da astinenza sono ansia, disforia, irritabilità e insonnia. Sappiamo inoltre che non trattare l’ansia in età evolutiva può avere conseguenze in età adulta, come un aumento del rischio di dipendenze e depressione". Obiettivo dell’incontro sarà sensibilizzare a un uso più consapevole delle tecnologie digitali, del tempo, del corpo, dei social media, per sviluppare una migliore consapevolezza della propria immagine esteriore.