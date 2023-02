Giovani e due ruote, il Comune promuove l’uso della bicicletta

"Pedaliamo verso la biblioteca", è la bella iniziativa organizzata dal comune di Portomaggiore per promuovere l’utilizzazione della bicicletta e l’attività sportiva nella fascia più giovane della popolazione, per combattere la sedentarietà e l’obesità giovanile. L’originalità dell’iniziativa ha attirato l’attenzione degli operatori di Caterpillar, la popolare trasmissione radiofonica di intrattenimento e di attualità di Rai Radio 2. I giornalisti Marco Ardemagni, Filippo Solibello e Claudia de Lillo hanno nominato la biblioteca "Filippo Impastato" e il gruppo Fiab "Ti Porto in bici" per le letture al buio. Che si terranno domani (giovedì 16) in occasione della campagna #milluminodimeno. L’appuntamento per la pedalata è davanti al monumento Avis, in via Carlo Eppi alle 17, poi tutti in bici verso Palazzo Gulinelli negli spazi della biblioteca per le letture al buio. Sempre in biblioteca comunale, a partire proprio da giovedì 16 febbraio, il martedì pomeriggio e il venerdì mattina le ragazze volontarie del Servizio Civile Digitale saranno presenti nella struttura di corso Vittorio Emanuele II per guidare l’utenza nell’uso dei servizi digitali della biblioteca. Per informazioni: 0532-323246 negli orari di apertura della biblioteca. L’iniziativa ha l’obiettivo di aggregare i giovani in ambiti salutari e sportivi. Coinvolgerli è la priorità del progetto che punta a riscoprire la bellezza di stare all’aperto invece che davanti a un telefonino e computer.

f.v.