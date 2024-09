Giovani e imprese faccia a faccia. Il lavoro si trova con gli incontri

Giovani, adulti e lavoro. Come cercarlo e trovarlo guidato dall’aiuto degli espertI. Dalla stesura del curriculum a come affrontare un colloquio di lavoro. A Bondeno si può, grazie ad un ciclo di sei incontri informativi che iniziano domani e proseguono fino a maggio, proposto da Cna Formazione Emilia-Romagna e realizzato con il Comune e con Spazio29/Informagiovani. Si chiama "Trovare un lavoro è un lavoro!". Una progettualità d’insieme rivolta a tanti: dai giovani neo diplomati, ai minorenni che hanno già in possesso qualifiche professionali, per arrivare sino agli inoccupati in età adulta. I corsi si terranno presso Spazio29 in via Veneto. "Riprendendo in questo modo una collaborazione fra più soggetti – ha detto il sindaco Simone Saletti – a supporto delle esigenze tanto dei giovani quanto delle imprese che spesso faticano a trovare personale". "Avvicinare il mondo giovanile a quello imprenditoriale è essenziale – ha spiegato il direttore provinciale di Cna Matteo Carion – affinché si eviti la disgregazione del nostro tessuto di imprese che fatica a trovare un ricambio generazionale". Mediamente, come riporta Unindustria, in Italia un’impresa impiega 3,5 mesi per coprire una posizione vacante, tempo che si allunga fino a 5 mesi se il ruolo ricercato riguarda una mansione specializzata. "L’obiettivo – ha aggiunto Claudia Andreotti responsabile Cna di Bondeno – è quello di far avvicinare domanda e offerta, ovvero il lato giovanile e quello imprenditoriale". "Gli incontri prevedono anche laboratori pratici, come la simulazione del colloquio di lavoro – ha detto Giulia Pellecchia responsabile regionale di Cna Formazione –. Sarà dunque un bel lavoro di squadra per portare il maggior numero di imprese a incontrare i ragazzi". Il primo incontro, di domani, dalle 10 alle 12, parlerà di "Orientarsi nel mondo del lavoro". Gli altri il 7 novembre, il 23 gennaio, il 6 marzo, il 14 aprile e il 27 maggio. Info 327 085 2274 oppure 345 973 4410.

Claudia Fortini