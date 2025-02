Giovani e lavoro, il Comune sostiene tre bandi: eccoli

Il Comune di Copparo aderirà alle misure contributive proposte dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e inserite nel “Piano straordinario triennale a sostegno dei giovani (under 35 anni) per l’accesso al lavoro e la promozione del fare impresa”. Saranno stanziati fondi comunali che interverranno a finanziare esclusivamente le domande delle imprese localizzate nel territorio, dopo l’esaurimento delle risorse dell’ente camerale. La scelta dell’amministrazione comunale è di sostenere tutti e tre i bandi.

Quello a sostegno dell’occupazione giovanile per incentivare le assunzioni full time di giovani disoccupati fino a 35 anni con nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato e per il passaggio generazionale e trasmissione d’impresa. Il bando a sostegno della creazione di imprese giovanili per il sostegno di spese tipiche dell’avvio attività da parte di giovani under 35 (totalità o maggioranza) iscritte al Registro Imprese dal 1° gennaio 2024. E infine il bando a sostegno della competitività di imprese giovanili, costituite da giovani under 35 (totalità o maggioranza), con interventi diretti a investimenti innovativi, inclusivi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato.

red.cro.