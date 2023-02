Giovani e lavoro, un test per conoscerli "Pronti ad accoglierli per gli stage"

Un test per capire le vere aspettative e le propensioni degli studenti, ma anche un imprenditore illuminato che ha voluto portare la propria testimonianza sulle difficoltà e i problemi da superare per entrare nel mondo del lavoro, impegnandosi ad accogliere una decina di ragazzi presso la propria azienda per stage che aiutino concretamente gli studenti. E’ quanto emerso dopo il secondo incontro tra l’imprenditore Fabiano Benazzi, dall’azienda fratelli Benazzi Autotrasporti e Spedizioni di Caprile, che ha idealmente "adottato" 3 classi del Polo Scolastico Superiore di Codigoro.

Gli studenti, nell’incontro con Benazzi, hanno riportato anche le esperienze negative e le delusioni, quando assunti nel periodo stagionale anche in occupazioni pesanti come nell’edilizia, hanno ricevuto paghe molto basse a fronte di molte ore di impegno lavorativo, sfatando anche così in parte la nomea che i giovani non abbiano voglia di lavorare, ma che forse anche qualche azienda deve avere un approccio diverso con coloro che si avvicinano per le prime volte al mondo del lavoro. Dai test è emerso un valore medio alto "per l’attitudine all’ autodisciplina che – ha spiegato la consulente di "Osm Edu", la società che ha preparato i test, Annalisa Querzola, capace di interagire molto bene con i giovani – è valore ottimo, indica che i ragazzi hanno fatto proprie delle regole che seguono per arrivare ai loro obiettivi".

Emerso anche un ottimo senso di responsabilità e di affidabilità, buona anche la visione imprenditoriale, "nel senso di avere una visione e saperla mettere a terra", spiega ancora Querzola. Sono emersi, sempre nel test, suddiviso in colori, il desiderio di indipendenza e il senso di autostima, anche se con valori inferiori, rispetto ad altri.

Alla due giorni dell’incontro, al quale dovrebbe seguire un terzo con genitori, hanno inoltre partecipato Isabella Stevani e Vanna Dradi di "Osm Edu", mentre per il mondo della scuola le docenti Patrizia Gnani, Rosa Maria Demetrio e Chiara Ferretti, la quale ha sottolineato "siamo entusiasti della proposta dei fratelli Benazzi – ha concluso – che cementa un ruolo sinergico fra scuola e mondo del lavoro, utile per i giovani che dovranno entrarvi".

Cla. Casta.