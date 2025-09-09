Sicurezza, priorità di tutti
Giovani e occupazione: "C'è il corso, fatevi avanti. Trampolino per il lavoro"
9 set 2025
NANDO MAGNANI
Cronaca
Giovani e occupazione: "C’è il corso, fatevi avanti. Trampolino per il lavoro"

Iscrizioni aperte per diventare Tecnico in amministrazione, finanza e controllo. L’iniziativa grazie alla collaborazione tra Cfi, Comune di Argenta e le imprese.

AL TAVOLO Andrea Baldini, sindaco di Argenta, ed Elena Ruzziconi, responsabile di Cfi (. Centro Formazione Innovazione «Il nostro impegno è quello di sostenere iniziative concrete che rispondano alle reali esigenze delle aziende»

Al via ad Argenta il nuovo corso gratuito per ’Tecnico in amministrazione, finanza e controllo’. Dopo il successo del percorso per ’Tecnico sistemista informatico’ concluso a febbraio 2025, prende il via un nuovo progetto formativo nato dalla collaborazione tra Cfi – Centro Formazione Innovazione, il Comune di Argenta e le imprese del territorio nell’ambito del Patto per le Competenze sottoscritto nel 2022.

Il corso in ’Tecnico in amministrazione, finanza e controllo’ è stato approvato e finanziato dalla Regione. L’iniziativa si propone di rafforzare le competenze dei lavoratori e allineare l’offerta formativa ai fabbisogni reali delle imprese locali e regionali. La figura del Tecnico in amministrazione, finanza e controllo è sempre più richiesta da aziende di ogni settore e dimensione, che ricercano profili capaci di integrare competenze contabili, capacità di analisi e strumenti di pianificazione economica.

Il corso, gratuito, prevede 500 ore complessive, articolate in 330 ore di lezione in aula, 20 ore di project work e 150 ore di stage in azienda. Grazie a docenti esperti e alla collaborazione con imprese partner, i partecipanti acquisiranno competenze pratiche e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Al termine, sarà rilasciata la qualifica professionale di ’Tecnico amministrazione, finanza e controllo di gestione’.

Il percorso si svolgerà presso il Centro Culturale Cappuccini di Argenta e si rivolge a 12 partecipanti residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di una qualificazione almeno di IV livello Eqf. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 settembre 2025, con selezioni previste per i giorni 18 e 19 settembre. L’avvio entro il 30 settembre.

"Investire nella formazione professionale significa costruire il futuro delle nostre imprese e della comunità, favorendo l’inserimento lavorativo di giovani, come figure altamente qualificate – dichiara Andrea Baldini, sindaco di Argenta –. Il nostro impegno è quello di sostenere iniziative concrete che rispondano alle reali esigenze delle aziende locali e contribuiscano alla crescita economica e sociale del territorio". Sulla stessa linea, Elena Ruzziconi, Responsabile di Cfi, che sottolinea: "Il valore di questo percorso sta nell’integrazione tra teoria e pratica. Oltre alle lezioni frontali, i partecipanti potranno misurarsi con project work e stage, entrando subito in contatto con le realtà produttive del territorio. Una formazione mirata, che risponde a una domanda di competenze ormai imprescindibili in ogni impresa".

