Giovani e volontari, il camp è un successo

Codigoro tra ieri ed oggi è stata la protagonista dell’apprendimento dei giovani di cosa significhi, praticamente, essere un volontario della Protezione Civile. Cosi grazie all’iniziativa del Distretto Tb 108 dei Lions, rappresentato dalla governatrice Teresa Filippini, oltre ai presidenti e soci di altri Lions Club della provincia è stata allestita "La Cittadella della Protezione Civile", un campo scuola per promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani e divulgare la cultura della protezione civile. Alla presentazione tutte le massime autorità militari e civili dal viceprefetto Claudia Ricciardi, al sindaco Alice Zanardi, la dirigente scolastica Angela Lucibello, e per la protezione civile la responsabile regionale Alceste Zecchi, oltre a tantissimi altri volontari. Una cinquantina gli studenti che tra oggi e domani si impegneranno in attività pratiche, sempre coordinate dalla Protezione Civile, quali il rischio idraulico, l’assistenza alla popolazione e la ricerca di persone scomparse. Sperimenteranno l’esperienza di un campo di accoglienza col montaggio di tende, consumeranno pasti preparati dalla cucina mobile da campo e consumati all’interno della mensa appositamente allestita. Coinvolti in simulazioni di primo soccorso e operazioni di ricerca di persone scomparse con l’ausilio di unità cinofile oltre ad attività di recupero beni culturali, ma anche rilievi dell’area con droni muniti anche di termocamere. Ieri mattina, sempre gli studenti, sono nell’ambito della manifestazione "Viva" si sono spostati in piazza Matteotti "invasa" dal personale del 118 per insegnare loro i primi rudimenti sulle tecniche del massaggio cardiaco, con l’ausilio di manichini stesi a terra. I cittadini e i ragazzi sono rimasti colpiti dalla disponibilità e della bravura di questi "insegnanti" con la loro gialla divisa abbinando a palloncini rossi a forma di cuore lo slogan "per salvare una vita metti le mani sul cuore". "Oltre a rappresentare una sfida educativa innovativa - ha detto la dirigente Lucibello - il progetto mira a trasformare gli studenti in veri e propri ambasciatori della cultura del rischio, capaci di diffondere buone pratiche a tutti". "Oggi mostreremo - ha concluso Zecchi - materialmente come si affrontano le emergenze portando aiuti concreti alla popolazione". Durante l’intensa giornata, che ha visto l’intervento anche dei Vigili del Fuoco, diversi studenti si sono iscritti alla Protezione Civile.

Claudio Castagnoli