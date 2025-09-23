Giovani e web, una giornata senza il digitale

Cento aderisce alle ‘domeniche detox’ per bimbi e adolescenti promosse dall’assessora regionale al welfare, scuola, politiche per l’infanzia e terzo settore, Isabella Conti. La domenica detox è una giornata di disconnessione digitale da trascorrere all’aperto o nei musei, nelle biblioteche e negli spazi pubblici delle nostre città. Un’occasione per le famiglie, i bambini e i ragazzi a partecipare a eventi, laboratori, giochi e incontri che favoriscano il contatto diretto, la socializzazione e il rispetto per l’ambiente, senza l’uso di smartphone o dispositivi digitali. "L’assessora Conti ha mandato una lettera a tutti i comuni – spiega il vicesindaco Vito Salatiello – chiedendo di aderire a queste iniziative che chiedono un impegno coordinativo e non comportano grosse risorse se non relative alle attività che il comune metterà in campo di sua iniziativa, compreso degli spazi e strumenti che la municipalità ha". L’appuntamento è almeno la seconda domenica di ogni mese fino a maggio.

"L’intento è offrire l’opportunità di vedere come si sta senza essere attaccati a un telefono – prosegue – e magari scoprire che stando insieme e facendo cose diverse, si riesce a parlare meglio tra le persone e divertirsi anche di più. Noi abbiamo aderito con molto entusiasmo all’iniziativa promossa dalla Regione e speriamo che di proposte ne arrivino tante. Qualsiasi tipo di proposta, che arrivi da associazioni, appassionati di qualcosa, chi vuole condividere il proprio hobby o che arrivi dalla società sportiva, sarà più che ben accetta. Faremo un bel calendario e poi chiederemo ai cittadini di partecipare e sfruttare questa opportunità".

"Personalmente ho già qualche idea e ne sono anche già arrivate – svela – dall’insegnare a fare l’uncinetto, a chi si è proposto di insegnare l’arte della ceramica piccola, così come un’attività sportiva che si è fatta avanti. Vorrei offrire qualche pomeriggio di laboratorio sulla registrazione musicale, e mi piacerebbe, anche tenendolo io in prima persona, realizzare anche un piccolo laboratorio di ciclomeccanica di base per far fronte a forature, salti di catena. Insomma tutte quelle attività pratiche manuali che impegnano e che possono essere anche one shot". E la necessità di ‘detox’ anche nella città del Guercino. "Cento non fa eccezione: il bisogno è reale e diffuso, come in tutto il mondo – conclude – È un fenomeno globale, ben raccontato anche da documentari che mostrano quanto ragazzi e adulti siano ormai dipendenti dai dispositivi digitali. Il Covid ha aggravato tutto, aumentando la dipendenza. Con questa iniziativa offriamo almeno uno spiraglio".

Laura Guerra