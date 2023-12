Giovani, idee per non farli fuggire: "Subito uno sportello psicologico"

CODIGORO

Il team e la proposività di "Youz", ieri mattina hanno fatto tappa al Polo scolastico di Codigoro, coinvolgendo una quarantina di studenti delle classi 3 e 4 A, indirizzo informatico e telecomunicazioni, nell’elaborazione di progetti per il loro futuro. Youz è un percorso della Regione, partito nel 2021 dopo il lock down che ha interessato prima le città mentre ora si rivolge ai giovani delle zone collinari e delle aree svantaggiate. Uno "spazio, aperto, intersezionale, non predeterminato di confronto con le nuove generazioni in cui riscrivere insieme le future politiche regionali". L’incontro, al quale sono seguiti i laboratori, è stato aperto dalla dirigente scolastica Angela Lucibello che ha sottolineato come "sia importante far tornare il territorio a pensare ai giovani, facendolo disegnare da loro stessi, nel quale siano garantiti equità e pari opportunità - concludendo con una frase di Giorgio Gaber - libertà non è star sopra un albero, non è uno spazio libero, ma partecipazione". L’assessore all’Istruzione Simonetta Graziani, nel ringraziare i ragazzi ’fragili’ dell’Osteria Casa e Bottega, che hanno offerto un ricco buffet, ha sottolineato come "le idee che emergeranno saranno dibattute e alcune arriveranno alla giunta regionale, per cogliere i suggerimenti e le proposte che voi stessi - ha detto rivolta ai giovani - avete formulato, finalizzate a farvi rimanere nel nostro territorio e divenire volano di uno sviluppo futuro". Sono intervenute anche la dirigente regionale "Area Giovani" Lucia De Siervo" e la funzionaria Marina Mingozzi ribadendo il ruolo avuto dagli studenti, come la richiesta di uno sportello psicologico gratuito, dopo gli anni del Covid e la volontà della Regione di non far andare via l’importante capitale umano che rappresentano i giovani. Dopo la visione di un breve filmato che esprimeva il senso di "Youz", gli studenti con fumetti, elaborati grafici e tutto quello che la loro creatività ha prodotto, hanno chiesto maggiori opportunità formative in loco. Non si sono scordati dei più fragili chiedendo supporti, e anche un miglioramento dei trasporti e collegamenti, proprio per quella voglia di incontrarsi che sovente è la molla per concertare nuove idee. Nel pomeriggio si è svolta una tavola rotonda alla presenza dell’assessore regionale Igor Taruffi e del sindaco Sabina Alice Zanardi.

c.c.