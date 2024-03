"Giovani, le imprese hanno bisogno di voi"

A lezione nelle aziende. La Scuola di Sviluppo Territoriale approda in territorio centese con una full immersion in un pezzo di storia imprenditoriale della nostra provincia. Infatti, dopo la mattinata al CenTec, i ragazzi della Scuola visiteranno prima il Pastificio Andalini, poi l’azienda Artec fondata e guidata dal presidente provinciale di Confartigianato, Graziano Gallerani. Ed è proprio dall’artigiano centese che arriva l’esortazione ai giovani: "Dovete stare sul territorio. Investire su voi stessi, perché le imprese hanno bisogno di voi".

Presidente Gallerani, che significato ha ospitare i ragazzi della Scuola di Sviluppo nella sua azienda?

"I giovani devono respirare l’aria delle piccole imprese. Immergersi all’interno, vedere che anche nella piccola dimensione ci possono essere delle grandi occasioni anche per loro. È un modo, per l’azienda, di raccontarsi e per i ragazzi di provare un’esperienza nuova".

C’è carenza di manodopera. Come rendere più attrattivo il mondo delle aziende sul nostro territorio, cercando di rispondere a questa esigenza?

"Innanzitutto è fondamentale che i ragazzi si rendano conto di che tipo di aziende esistono sul territorio. Non solo. Questa esigenza di manodopera – un tema reale e urgente – è un’esigenza a cui loro possono rispondere. La loro preparazione è fondamentale a maggior ragione in realtà sempre più avanzate sotto il profilo tecnologico. Anche il mondo delle aziende artigiane richiede anno dopo anno competenze specifiche".

Molti giovani trovano maggiori soddisfazioni all’estero.

"Purtroppo è comprensibile, per lo meno sotto il profilo economico. Ma la scelta di andare all’estero non è la migliore. I ragazzi ci servono qui. E, in qualche misura, possa rassicurare sul fatto che anche gli stipendi da noi, si stanno adeguando. A fronte di una persona competente, l’imprenditore è solo contento di poterla remunerare adeguatamente".

In breve, di cosa si occupa Artec pneumatic?

"Progettiamo, lavoriamo, assembliamo, produciamo e vendiamo cilindri pneumatici. Prevalentemente lavoriamo sull’esportazione. Il nostro fatturato si basa per lo più sul mercato estero e, per il 25%, si tratta di esportazioni in Paesi extra Ue. Dall’Africa all’Australia, passando per gli Stati Uniti".

Da dove è arrivata la spinta a fare l’imprenditore, avendo la certezza di un posto fisso?

"Forse un pizzico di follia, ma la fortissima volontà di aprire un’attività in proprio. Per cinque anni ho fatto il doppio lavoro: facevo il vigile del fuoco e l’artigiano assieme. Ho iniziato in un garage, a poco più di 23 anni. Assieme a mia moglie che ne aveva 18. Poi, nel 1980 ho deciso di dedicare la mia vita all’impresa. E da lì siamo cresciuti fino a oggi. Un’impresa con 43 addetti, un fatturato in crescita – oltre otto milioni e mezzo di fatturato – e una gran voglia continuare a investire".

Cosa consiglierebbe a un ragazzo che decidesse di fare l’imprenditore?

"Una premessa. Per quanto per tutti noi la vita abbia comportato tanti sacrifici, siamo stati in parte dei privilegiati. Molti artigiani come me hanno iniziato in un garage, con semplicità. Oggi, invece, è molto complesso partire da zero. Tra autorizzazioni, burocrazia e spazi adeguati. Ed è per questo che, anche come associazione di categoria, chiediamo prima di tutto alle amministrazioni che incentivino la semplificazione. Elemento essenziale per l’impresa".